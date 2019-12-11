Дума дает охотникам право на регулирование численности животных в общедоступных угодьях

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий охотникам право на регулирование численности охотничьих ресурсов в общедоступных угодьях.

Согласно действующему законодательству, охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях осуществляется работниками юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющими обязанности по охоте и сохранению охотничьих ресурсов на основании трудового или гражданско-правового договора. В соответствии с профильным законом, к охотникам также относятся иностранные граждане, временно пребывающие в РФ и заключившие договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства.

"Законопроект предоставляет право участвовать в регулировании численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях простым охотникам, - сказала замглавы Минприроды Светлана Радченко, представляя законопроект. - Предлагаемые изменения позволят регионам оперативно осуществлять регулирование численности [охотничьих ресурсов]. Данные изменения особенно необходимы для организации борьбы с особо опасными болезнями животных".

Как отметил глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, ко второму чтению необходимо более подробно регламентировать вопросы, связанные с допуском к охоте в целях регулирования численности животных. "Чтобы не допустить к этой деятельности недобросовестных охотников", - пояснил он.