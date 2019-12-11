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В ОП Самарской области предложили принять национальную программу по развитию ЖКХ

Инициатива по созданию нового национального проекта подготовлена совместно с экспертами региональное отделение национального центра "ЖКХ-Контроль"

САМАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских предложил создать национальный проект, направленный на модернизацию и развитие жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) страны. Инициатива направлена в Общественную палату РФ, сообщил он ТАСС.

"На реализацию нацпроекта затрачиваются достаточно большие средства. Такие же средства можно направить в ЖКХ, и за счет этого решить многие вопросы по домам, по коммунальным сетям. Мы решили предложить президенту страны, правительству РФ рассмотреть вопрос о принятии национальной программы по направлению ЖКХ", - сказал Часовских.

В рамках предполагаемого нацпроекта возможно решить вопросы с наличием паспортов домов и ремонтом коммунальных сетей. В Самарской области порядка 50% домов не имеют паспортов, на основании данных из которых в том числе формируются тарифы для оплаты коммунальных услуг. Кроме того, высокая изношенность сетей приводит к крупным коммунальным авариям. В январе этого года из-за порыва на трубопроводе горячего водоснабжения в двух районах Самары был введен режим чрезвычайной ситуации, 62 тыс. человек более суток оставались без отопления.

Инициатива по созданию нового национального проекта подготовлена совместно с экспертами региональное отделение национального центра "ЖКХ-Контроль". Ранее специалисты организации совместно с представителями общественной палаты создали в Самарской области комиссию по контролю за реализацией национального проекта "Жилье и городская среда", которая призвана реагировать на жалобы населения, поступающие в общественную палату по объектам, ремонтирующимся по нацпроекту.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Теги
РоссияСамарская область
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