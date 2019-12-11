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Путин предположил, что пытающиеся исказить правду о войне не умеют читать

Президент пообещал всегда отвечать правдой на попытки исказить историю
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал всегда отвечать правдой на попытки исказить историю.

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"Наш ответ на ложь - это правда. Мы продолжим рассказывать о фактах Великой Отечественной войны, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте", - заверил глава государства на заседании организационного комитета "Победа".

Говоря о попытках исказить историю, Путин заметил: "Складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет, как будто не знают ничего". "А мы будем рассказывать, в том числе о победах и поражениях Красной армии, о трагической судьбе наших пленных, о мужестве подпольщиков и позоре коллаборационистов, о трагедии Холокоста и преступлениях против мирных жителей, о бесчинствах националистов, приспешников Гитлера", - подчеркнул Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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