Путин предположил, что пытающиеся исказить правду о войне не умеют читать

"Наш ответ на ложь - это правда. Мы продолжим рассказывать о фактах Великой Отечественной войны, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте", - заверил глава государства на заседании организационного комитета "Победа".

Говоря о попытках исказить историю, Путин заметил: "Складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет, как будто не знают ничего". "А мы будем рассказывать, в том числе о победах и поражениях Красной армии, о трагической судьбе наших пленных, о мужестве подпольщиков и позоре коллаборационистов, о трагедии Холокоста и преступлениях против мирных жителей, о бесчинствах националистов, приспешников Гитлера", - подчеркнул Путин.