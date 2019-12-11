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Путин: программа патриотического воспитания должна основываться на базовых ценностях

Продуманная патриотическая повестка должна укреплять в новых поколениях базовые ценности, считает президент
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил разработать новую программу патриотического воспитания граждан России.

На заседании организационного комитета "Победа" глава государства обратил внимание на важность "действительно просветительской миссии, в основе которой всегда были и остаются личный пример, искренние поступки и значимые, достойные, понятные всем результаты". "Это необходимо учесть при разработке новой программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации, текущая программа завершается в 2020 году. Я прошу Министерство просвещения совместно с Минобрнауки, Минкультуры, другими заинтересованными ведомствами и профильными общественными организациями не затягивать работу по подготовке нового документа", - указал Путин.

По его словам, "продуманная, созвучная восприятию современной молодежи и, главное, честная, патриотическая повестка должна укреплять в новых поколениях проверенные самой жизнью базовые ценности, которые отражают наши традиции, национальную идентичность, весь исторический путь России с ее испытаниями и триумфами".

"Здесь особая роль принадлежит Великой Отечественной войне - она оставила глубочайший след в судьбах всех народов Советского Союза и в судьбах народов Российской Федерации, неотделима от истории каждой российской семьи", - отметил президент. "Именно это лежит в основе того, что мы делали и будем делать - защищать историческую правду, защищать имена наших героев", - заявил глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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