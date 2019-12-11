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Посольство России считает кощунственным решение об установке памятника власовцам в Праге

В диппредставительстве отметили, что особый цинизм заключается в том, что памятник "районные власти собираются установить к 75-летию окончания Второй мировой войны"

ПРАГА, 11 декабря. /ТАСС/. Посольство РФ в Чехии назвало кощунственным и вызывающим глубокое возмущение решение об установке памятника власовцам в Праге, принятое властями района Прага-Ржепорые.

"Кощунственное решение об установке памятника власовцам не может вызывать ничего иного, кроме чувства глубокого возмущения у всех неравнодушных жителей Чехии и других стран, где хранят память о кровопролитной борьбе с величайшим злом ХХ века - гитлеровским нацизмом", - говорится в распространенном среду в Facebook комментарии российского диппредставительства.

Особый цинизм происходящего, продолжили в посольстве, "заключается в том, что памятник власовцам, в разное время входившим в состав подразделений вермахта и СС, районные власти собираются установить к 75-летию окончания Второй мировой войны". "Вызывает недоумение, что такие инициативы получают поддержку в стране, пережившей ужасы Лидиц и Лежаков (сожженные гитлеровцами деревни, жители которых были уничтожены - прим. ТАСС), где зверствовали преступники, носившие ту же военную форму", - добавили в диппредставительстве.

Международным военным трибуналом в Нюрнберге злодеяния пособников нацистов, таких как власовцы, квалифицированы как преступления, не имеющие срока давности. "Ожидаем от чешской стороны выполнения международных обязательств, в том числе по Уставу ООН и Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года. Важно совместными усилиями пресекать попытки реинкарнации нацизма и попустительства им", - подчеркнуло посольство РФ.

Во вторник власти района Прага-Ржепорые, несмотря на многочисленные протесты, приняли решение установить на административной территории района памятник власовцам. Основным аргументом главного инициатора установки памятника власовцам, старосты Прага-Ржепорые Павла Новотного было то, что некоторые части Русской освободительной армии оказали помощь антигитлеровскому Пражскому восстанию (5-8 мая 1945 года). В боях с немцами на улицах столицы погибли, как минимум, 300 власовцев, сказал он.

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