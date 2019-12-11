Шойгу: введение наказания за осквернение памятников воинам поможет бороться с вандалами

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Принятие закона о наказании за осквернение воинских захоронений и памятников воинов за рубежом будет поможет более эффективно бороться с вандалами и их покровителями, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании российского комитета "Победа".

Он отметил, что в последнее время участились противоправные действия по отношению к захоронениям советских воинов за рубежом, акты надругательства и вандализма над памятниками постоянно совершаются на Украине, такие факты имеют место в Австрии, Венгрии, Германии, Латвии, Польше, Чехии, Эстонии и других странах.

"В связи с этим министерство обороны подготовило законопроект, который вводит ответственность за уничтожение и осквернение мемориалов Великой Отечественной войны. Меры ответственности касаются участников противоправных актов, а также политиков и чиновников, в том числе иностранных, которые своим действием или бездействием этому способствуют. Принятие такого закона будет способствовать более эффективной борьбе с вандалами и их покровителями", - сказал Шойгу.

В июне Минобороны подготовило законопроект, который предусматривает дополнение Уголовного кодекса РФ отдельной статьей, предусматривающей ответственность за уничтожение или осквернение воинских захоронений и памятников воинам, наказание за такое правонарушение должно будет составить до пяти лет лишения свободы и до 3 млн рублей штрафа.

Также Минобороны РФ предлагает разработать меры воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории, находящихся за пределами РФ. В качестве подобных мер военное ведомство предлагает запрет на въезд на территорию России граждан иностранных государств и арест на территории РФ финансовых и иных активов граждан иностранных государств, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации, а также запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями этих граждан.