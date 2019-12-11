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Подготовка к 75-летию Победы

МИД РФ: в странах СНГ, БРИКС и ШОС пройдут масштабные мероприятия к 75-летию Победы

Замглавы внешнеполитического ведомства Александр Панкин отметил, что крупные проекты пройдут также в Сербии и Израиле

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Крупные памятные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в странах СНГ, БРИКС и ШОС, а также в ряде других государств. Об этом сообщил в среду замглавы МИД РФ Александр Панкин на заседании организационного комитета "Победа".

"В странах СНГ, БРИКС, ШОС, а также в Сербии, Израиле и ряде других государств планируется реализация масштабных памятных мероприятий, крупных проектов, - отметил высокопоставленный дипломат. - В этих целях мы плотно взаимодействуем с профильными неправительственными организациями, в том числе с Российским военно-историческим обществом, и с удовлетворением констатируем встречную готовность наших партнеров, прежде всего по Содружеству Независимых Государств".

Панкин подчеркнул, что беспрецедентный размах приобрела акция "Бессмертный полк". "Только в нынешнем году они прошли в 123 странах, а количество участников возросло до полутора миллионов человек", - сказал замминистра.

Всего в 2019 году, по его словам, за рубежом прошло около 700 мероприятий, посвященных празднованию Победы.

Теги
РоссияСербияИзраильПодготовка к 75-летию Победы
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