{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

Новогоднее праздничное освещение включили на мостах Санкт-Петербурга

Тематическое праздничное освещение впервые появилось на Володарском мосту, который связывает южные и правобережные районы города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Новогодние гирлянды подключили к электричеству на 17 больших и малых мостах Санкт-Петербурга, в частности на Дворцовом и Троицком мостах в Центральном районе города, сообщает пресс-служба предприятия "Ленсвет".

"ГУП "Ленсвет" подключило к электроснабжению смонтированные новогодние украшения на 17 петербургских мостах. При свете праздничных гирлянд засверкали большие и малые мосты, в числе которых Дворцовый, Троицкий, Володарский, Биржевой, Первый Инженерный, Первый Садовый", - говорится в сообщении.

Тематическое праздничное освещение впервые появилось на Володарском мосту, который связывает южные и правобережные районы Петербурга через реку Нева на юго-востоке города.

Всего в Санкт-Петербурге появится свыше 5 тыс. праздничных светящихся конструкций. К 20 декабря новогодние гирлянды засверкают на 59 городских елках.

Все украшения будут включаться и отключаться централизованно из единого диспетчерского центра управления наружным освещением предприятия. На Думской башне, елке у Казанского собора и на Дворцовой площади гирлянды будут сверкать круглосуточно.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
Сценарий фильма "Зеркало" с автографом Тарковского продан за 1,2 млн рублей
Стартовая цена составляла 630 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС