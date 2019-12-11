Новогоднее праздничное освещение включили на мостах Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Новогодние гирлянды подключили к электричеству на 17 больших и малых мостах Санкт-Петербурга, в частности на Дворцовом и Троицком мостах в Центральном районе города, сообщает пресс-служба предприятия "Ленсвет".

"ГУП "Ленсвет" подключило к электроснабжению смонтированные новогодние украшения на 17 петербургских мостах. При свете праздничных гирлянд засверкали большие и малые мосты, в числе которых Дворцовый, Троицкий, Володарский, Биржевой, Первый Инженерный, Первый Садовый", - говорится в сообщении.

Тематическое праздничное освещение впервые появилось на Володарском мосту, который связывает южные и правобережные районы Петербурга через реку Нева на юго-востоке города.

Всего в Санкт-Петербурге появится свыше 5 тыс. праздничных светящихся конструкций. К 20 декабря новогодние гирлянды засверкают на 59 городских елках.

Все украшения будут включаться и отключаться централизованно из единого диспетчерского центра управления наружным освещением предприятия. На Думской башне, елке у Казанского собора и на Дворцовой площади гирлянды будут сверкать круглосуточно.