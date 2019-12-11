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Президент Бразилии заявил, что у него может быть рак кожи

По словам Жаира Болсонару, он связывает возможное заболевание с длительным пребыванием на солнце
Президент Бразилии Жаир Болсонару AP Photo/Eraldo Peres
Описание
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© AP Photo/Eraldo Peres

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в среду, что, возможно, болен раком. С таким признанием он выступил перед журналистами, собравшимися у ворот официальной резиденции.

"У меня светлая кожа, за свою жизнь я много рыбачил, предпочитаю активный образ жизни, так что есть вероятность того, что [у меня] рак кожи", - приводит слова главы государства газета Globo. Согласно статистике Минздрава Бразилии, на рак кожи приходится порядка трети злокачественных опухолей в стране. Наиболее часто он встречается у людей со светлой кожей в возрасте старше 40 лет. Среди факторов риска, способствующих развитию заболевания, - продолжительное пребывание на солнце.

На вопрос о своем самочувствии, Болсонару в шутливом тоне ответил, что "[Антониу Гамилтон] Моурау пока еще побудет вторым лицом". По конституции Бразилии в случае смерти главы государства его место занимает вице-президент.

Вечером в среду Болсонару вне своего рабочего графика посетил военный госпиталь Бразилиа, откуда, по информации газеты, вернулся с пластырем на левом ухе. В июне глава государства уже был на приеме у дерматолога в этом медучреждении. По информации пресс-службы, последний визит был плановым.

На четверг у Болсонару был запланирован визит в северо-восточный штат Баия. После обследования данная поездка была отменена "ввиду переутомления", пояснил президент.

Теги
БразилияБолсонару, Жаир
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