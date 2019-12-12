В Еврейской АО депутатов отправят собирать долги за ЖКХ

ТАСС, 12 декабря. Власти Еврейской АО, где ввели режим ЧС по отоплению, усилят работу по собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги, привлекая депутатов, сообщили ТАСС в управлении ЖКХ и энергетики облправительства.

Режим ЧС в ЕАО ввели осенью 2019 года. В 16 населенных пунктах, где проживают более 16 тыс. человек, из-за нехватки топлива котельные не были готовы к зиме. Такая ситуация с отоплением сложилась в том числе из-за несбалансированности областного бюджета. Регион работает над этими проблемами совместно с Минстроем и Минфином. Федеральная казна направляла в область дополнительные деньги на закупку угля и ремонт котельных.

"Задолженность за жилищно-коммунальные услуги населения составляет более 1,3 млрд рублей. Сумма колеблется в этих пределах каждый год. Долги за оказанные услуги влияют на качество теплоснабжения, поскольку нужны средства на закупку топлива, ремонт оборудования. Будем усиливать работу по собираемости платежей, привлечем к этому депутатов поселений, где вопросы неплатежей стоят наиболее остро", - сказал представитель управления.

В управлении уточнили, что с населением будет проводится более активная разъяснительная работа. Кроме того, в таких поселениях целенаправленно будут работать судебные приставы.

Как сообщается на сайте регионального правительства, уровень собираемости платы за жилищно-коммунальные услуги в целом по области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительно увеличился и составил более 92%. Однако в некоторых поселениях этот показатель низкий. Так, в Теплоозерском городском поселении собираемость ниже 55%, в Ленинском сельском поселении - не превышает 50%, а в Полевском - меньше 40%. В населенных пунктах периодически возникают проблемы с отоплением; были сбои в поставках угля и мазута, из-за чего падала температура в домах.

"Глава региона [Александр Левинталь] призвал активнее взаимодействовать в решении этой задачи администрации поселений, правоохранительные органы, общественность, а также привлекать к проведению разъяснительной профилактической работы с населением средства массовой информации", - говорится в сообщении.