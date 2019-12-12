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В Еврейской АО депутатов отправят собирать долги за ЖКХ

Долг населения превышает 1,3 млрд рублей

ТАСС, 12 декабря. Власти Еврейской АО, где ввели режим ЧС по отоплению, усилят работу по собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги, привлекая депутатов, сообщили ТАСС в управлении ЖКХ и энергетики облправительства.

Режим ЧС в ЕАО ввели осенью 2019 года. В 16 населенных пунктах, где проживают более 16 тыс. человек, из-за нехватки топлива котельные не были готовы к зиме. Такая ситуация с отоплением сложилась в том числе из-за несбалансированности областного бюджета. Регион работает над этими проблемами совместно с Минстроем и Минфином. Федеральная казна направляла в область дополнительные деньги на закупку угля и ремонт котельных.

"Задолженность за жилищно-коммунальные услуги населения составляет более 1,3 млрд рублей. Сумма колеблется в этих пределах каждый год. Долги за оказанные услуги влияют на качество теплоснабжения, поскольку нужны средства на закупку топлива, ремонт оборудования. Будем усиливать работу по собираемости платежей, привлечем к этому депутатов поселений, где вопросы неплатежей стоят наиболее остро", - сказал представитель управления.

В управлении уточнили, что с населением будет проводится более активная разъяснительная работа. Кроме того, в таких поселениях целенаправленно будут работать судебные приставы.

Как сообщается на сайте регионального правительства, уровень собираемости платы за жилищно-коммунальные услуги в целом по области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительно увеличился и составил более 92%. Однако в некоторых поселениях этот показатель низкий. Так, в Теплоозерском городском поселении собираемость ниже 55%, в Ленинском сельском поселении - не превышает 50%, а в Полевском - меньше 40%. В населенных пунктах периодически возникают проблемы с отоплением; были сбои в поставках угля и мазута, из-за чего падала температура в домах.

"Глава региона [Александр Левинталь] призвал активнее взаимодействовать в решении этой задачи администрации поселений, правоохранительные органы, общественность, а также привлекать к проведению разъяснительной профилактической работы с населением средства массовой информации", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияЕврейская автономная область
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