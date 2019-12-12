СМИ: пробки на подъездах к Парижу из-за забастовки транспортников растянулись на 400 км

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Автомобильные пробки на дорогах, ведущих в столицу Франции, растянулись на более чем 400 км в восьмой день общенациональной забастовки работников транспорта. Об этом сообщила в четверг радиостанция France Info.

По ее данным, восьмой день подряд из 16 линий парижского метро полностью закрыты 10, еще четыре принимают пассажиров лишь в часы пик. Постоянно работают только две полностью автоматизированные линии подземки.

В четверг забастовщики полностью блокировали шесть автобусных парков столицы и частично - еще 10. Полиции с трудом удается отогнать забастовщиков от тех автобусов, водители которых все же пытаются вывести машины в рейс. Не хватает тех автобусов, которыми власти обещали заменить отмененные рейсы на железной дороге. В целом в столице утром курсирует менее половины трамваев и автобусов

Лишь четверть высокоскоростных экспрессов TGV обеспечивают железнодорожное сообщение между крупнейшими городами Франции. Не более четверти других экспрессов вышли на другие линии. Число городских электричек RER сократилось вполовину по сравнению с нормальным днем. В парижском районе курсирует не более 25% пригородных электричек и поездов.

Спорная реформа

В среду премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил с подробным изложением особенностей намечаемой реформы пенсионной системы. Он сообщил, что в ближайшие годы в полном объеме пенсии возможно будет получать не с 62 лет, а с 64 лет. Будут отменены ныне существующие два десятка особых пенсионных режимов, в результате чего своих льгот и раннего выхода на пенсию лишатся, в частности, работники государственных транспортных предприятий.

Это вызвало бурное возмущение профсоюзов. Они немедленно заявили, что не только продолжат, но и "ужесточат" забастовки. В частности, крупный общенациональный день протестов состоится в стране во вторник, 17 декабря. Существует вероятность того, что забастовки продолжатся и в дни рождественских праздников. С такой угрозой выступил в четверг профсоюз Всеобщая конфедерация труда.

В четверг крупный митинг трудящихся, протестующих против реформы, пройдет в Париже на площади Нации, от которой колонна манифестантов проследует затем до Северного вокзала. Акции протеста намечены в других крупных городах страны - в Нанте, Рене и Тулузе.