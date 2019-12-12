В Софии впервые проходят "Примаковские чтения"

СОФИЯ, 12 декабря. /ТАСС/. "Примаковские чтения" по теме "Политическое лидерство в многополярном мире" начались в четверг в столице Болгарии. В представительном международном форуме принимают участие болгарские и российские ученые, политики и общественные деятели.

"Организаторы международной конференции выбрали исключительно важную тему - необходимость эффективного лидерства и утверждение многополюсного мира. В настоящее время ни одна проблем человечества не может быть решена одной стороной. Выживание человечества зависит от сотрудничества, от интеграционных проектов между центрами влияния. Надеюсь, что новые лидеры определят новые направления развития человечества и мы пойдем мирным путем, потому что нынешний путь конфликтов и противостояний ведет в тупик", - сказал на открытии форума заместитель председателя Народного собрания (парламента) Болгарии Кристиан Вигенин.

Президент Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Александр Дынкин отметил, что Болгария стала второй страной, где проводятся "Примаковские чтения". "Наша платформа уже получила мировой признание, как место для острого и откровенного обмена мнениями, а Болгария стала второй страной, где проводится этот форум, до этого он проводился в Ереване", - отметил он.

Посол России в Болгарии Анатолий Макаров выразил надежду, что "проведение "Примаковский чтений" в Софии станет доброй традицией.

В ближайшие два дня российские и болгарские эксперты представят доклады о современных вызовах, о лидерстве в многополярном мире, об угрозах цифровых войн и других актуальных темах.

Организаторами "Примаковских чтений" стали Форум "Болгария - Россия", ИМЭМО РАН, Институт лидерства при болгарском Университете по библиотекознанию и информационным технологиям и посольство России в Болгарии.