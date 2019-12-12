Госдума перенесла на полгода срок внедрения обязательной маркировки лекарств

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, который переносит с 1 января на 1 июля 2020 года срок вступления в силу положений законодательства об обязательной маркировке лекарственных средств.

В частности, откладывается на полгода срок имплементации норм, обязывающих фармпроизводителей "осуществлять обязательную маркировку лекарств". Также переносится до 1 июля требование к лицам, "осуществляющим производство, хранение, ввоз в РФ, отпуск, реализацию, передачу, применение и уничтожение лекарств", обеспечивать внесение информации о них в систему мониторинга движения лекарственных препаратов.

"Маркировка - специальный криптографический код, нанесенный на упаковке лекарственных препаратов, - напомнил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия"). - По этому коду система контроля сможет отследить движение любого лекарства от производителя до покупателя". По его словам, "контрафакту в такой системе просто не будет места". "И это главное для конечного потребителя - когда человек уверен в том, что покупает настоящее лекарство, а не подделку в облатке", - подчеркнул политик.

Огуль отметил, что все участники рынка - и производители, и оптовики, и представители аптечных сетей - согласны с тем, что маркировка нужна. "Однако, несмотря на то, что эксперимент по переходу на новую систему был запущен еще в 2017 году, наш фармацевтический рынок к маркировке все еще не готов", - констатировал он, сославшись на данные Минздрава, согласно которым работать в системе мониторинга движения лекарственных препаратов сегодня может только треть компаний, а у остальных нет ни нужного оборудования, ни привязки к системе.

По словам депутата, в качестве причин торможения при внедрении системы называются разные факторы - от экономической нецелесообразности нанесения дополнительной маркировки на дешевые лекарства до отсутствия интернета в маленьких деревенских аптеках. "Но система маркировки будет запущена в любом случае. Именно для того, чтобы она в дальнейшем работала без сбоев, мы идем навстречу производителям и переносим вступление в силу закона о маркировке на полгода - с 1 января 2020 года на 1 июля 2020 года", - подтвердил он.

Что же касается лекарственных препаратов для людей, страдающих редкими заболеваниями (гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом), или людей после трансплантации органов, их интересы не пострадают, заверил зампред комитета Госдумы. Эти лекарства, произведенные до 1 июля 2020 года, подлежат хранению, перевозке и реализации, передаче без нанесения маркировки до истечения срока их годности, добавил он.