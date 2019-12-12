{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума перенесла на полгода срок внедрения обязательной маркировки лекарств

Как сообщил зампред комитета ГД по охране здоровья Леонид Огуль, "фармацевтический рынок к маркировке все еще не готов"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, который переносит с 1 января на 1 июля 2020 года срок вступления в силу положений законодательства об обязательной маркировке лекарственных средств.

В частности, откладывается на полгода срок имплементации норм, обязывающих фармпроизводителей "осуществлять обязательную маркировку лекарств". Также переносится до 1 июля требование к лицам, "осуществляющим производство, хранение, ввоз в РФ, отпуск, реализацию, передачу, применение и уничтожение лекарств", обеспечивать внесение информации о них в систему мониторинга движения лекарственных препаратов.

"Маркировка - специальный криптографический код, нанесенный на упаковке лекарственных препаратов, - напомнил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия"). - По этому коду система контроля сможет отследить движение любого лекарства от производителя до покупателя". По его словам, "контрафакту в такой системе просто не будет места". "И это главное для конечного потребителя - когда человек уверен в том, что покупает настоящее лекарство, а не подделку в облатке", - подчеркнул политик.

Огуль отметил, что все участники рынка - и производители, и оптовики, и представители аптечных сетей - согласны с тем, что маркировка нужна. "Однако, несмотря на то, что эксперимент по переходу на новую систему был запущен еще в 2017 году, наш фармацевтический рынок к маркировке все еще не готов", - констатировал он, сославшись на данные Минздрава, согласно которым работать в системе мониторинга движения лекарственных препаратов сегодня может только треть компаний, а у остальных нет ни нужного оборудования, ни привязки к системе.

По словам депутата, в качестве причин торможения при внедрении системы называются разные факторы - от экономической нецелесообразности нанесения дополнительной маркировки на дешевые лекарства до отсутствия интернета в маленьких деревенских аптеках. "Но система маркировки будет запущена в любом случае. Именно для того, чтобы она в дальнейшем работала без сбоев, мы идем навстречу производителям и переносим вступление в силу закона о маркировке на полгода - с 1 января 2020 года на 1 июля 2020 года", - подтвердил он.

Что же касается лекарственных препаратов для людей, страдающих редкими заболеваниями (гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом), или людей после трансплантации органов, их интересы не пострадают, заверил зампред комитета Госдумы. Эти лекарства, произведенные до 1 июля 2020 года, подлежат хранению, перевозке и реализации, передаче без нанесения маркировки до истечения срока их годности, добавил он.

Теги
РоссияОгуль, Леонид Анатольевич
Реклама на ТАСС
Адыгейский госуниверситет и британская школа проводят дни английского языка на Юге России
Они открылись показом спектаклей "Алиса в стране чудес" и "Остров сокровищ"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС