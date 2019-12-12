{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Съемочную группу телеканала "Звезда" пустили на Украину

На телеканале отметили, что "пока непонятно, всем ли журналистам открыли путь и надолго ли"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Журналисты российского телеканала "Звезда" были пропущены украинскими пограничниками в страну после приглашения президента Владимира Зеленского в адрес СМИ из РФ, озвученного на саммите "нормандской четверки" в Париже. Сюжет о поездке съемочной группы в Киев размещен на сайте телеканала.

"Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню", - сообщает корреспондент. Журналистка отмечает, что съемочной группе из-за действующего запрета на авиасообщение пришлось лететь через Минск, однако никаких проблем при въезде на Украину не возникло. При этом сотрудница погранконтроля не задавала вопросы о цели визита, что раньше являлось обязательным.

"Пока непонятно, всем ли журналистам открыли путь и надолго ли", - отмечает корреспондент, завершая репортаж из центра Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита в "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция, Германия) 9 декабря пригласил российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране. При этом он высказал мнение, что в настоящее время российские СМИ освещают события на Украине в ином русле, что его не устраивает. Приглашение президента Украины прозвучало впервые за последние годы.

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
Ангелу Меркель признали самой влиятельной женщиной года по версии журнала Forbes
Лидером рейтинга она становится в девятый раз
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС