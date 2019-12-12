Съемочную группу телеканала "Звезда" пустили на Украину

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Журналисты российского телеканала "Звезда" были пропущены украинскими пограничниками в страну после приглашения президента Владимира Зеленского в адрес СМИ из РФ, озвученного на саммите "нормандской четверки" в Париже. Сюжет о поездке съемочной группы в Киев размещен на сайте телеканала.

"Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню", - сообщает корреспондент. Журналистка отмечает, что съемочной группе из-за действующего запрета на авиасообщение пришлось лететь через Минск, однако никаких проблем при въезде на Украину не возникло. При этом сотрудница погранконтроля не задавала вопросы о цели визита, что раньше являлось обязательным.

"Пока непонятно, всем ли журналистам открыли путь и надолго ли", - отмечает корреспондент, завершая репортаж из центра Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита в "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция, Германия) 9 декабря пригласил российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране. При этом он высказал мнение, что в настоящее время российские СМИ освещают события на Украине в ином русле, что его не устраивает. Приглашение президента Украины прозвучало впервые за последние годы.