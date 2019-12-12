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Дирекцию Минкультуры в СЗФО возглавил ранее судимый за хищения экс-замдиректора Эрмитажа

В июле 2018 года суд Петербурга приговорил Михаила Новикова к 2,5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком в два года и штрафом в 500 тыс. рублей, однако судимость была погашена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Руководителя Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ по строительству, реконструкции и реставрации Николая Циганова освободили от должности с 12 декабря. И.о. директора назначили Михаила Новикова, который до 2017 года занимал пост замдиректора Государственного Эрмитажа по капитальному строительству и оставил должность в связи с расследованием уголовного дела о хищениях.

"Николай Циганов с сегодняшнего дня больше не является директором, приказом министра культуры на должность исполняющего обязанности директора назначен Михаил Новиков", - сообщили ТАСС в дирекции в четверг.

Новиков в период своей работы в Эрмитаже вел крупные проекты музея - строительство реставрационно-хранительского центра в Старой Деревне, реставрацию здания Биржи на Стрелке Васильевского острова для музея геральдики и наград, реконструкцию Запасного дома Зимнего дворца. Он оставил должность в связи с уголовным делом о хищениях: в июле 2018 года Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил его к 2,5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком в два года и штрафом в 500 тыс. рублей.

Суд установил, что Новиков вместе с управляющим компании "Балтстрой" Александром Коченовым участвовал в хищении 30,6 млн рублей бюджетных средств, выделенных на реставрацию бывшего Запасного дома и его приспособления под лабораторно-хранительский и административный корпус Эрмитажа. Приговор вступил в законную силу в сентябре 2018 года, однако в дирекции Минкультуры ТАСС сообщили, что судимость Новикова погашена.

"Неснятых и непогашенных судимостей Новиков не имеет, возражений правоохранительных органов против данного назначения нет", - подчеркнули в дирекции.

Эрмитаж, признанный в данном процессе потерпевшей стороной, отозвал в 2018 году иск на 30,6 млн рублей в связи с тем, что фигуранты уже погасили ущерб, поэтому гражданское производство было прекращено.

Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ занимается организацией проектирования, строительства, реконструкции, противоаварийных работ, эксплуатации, технического оснащения объектов капитального строительства, в том числе объектов культурного наследия. Среди объектов, с которыми работает дирекция, - Соловецкий монастырь, новая сцена Малого драматического театра в Санкт-Петербурге, Музей Мирового океана в Калининграде, ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря, башня Олафа в Выборгском замке.

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