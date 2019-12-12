Полиция оштрафовала владельца автомобиля после крупного ДТП в Нижнем Новгороде

ТАСС, 12 декабря. Владелец Toyota, за рулем которой находился мужчина, спровоцировавший в Нижнем Новгороде ДТП с 12 пострадавшими, оштрафован. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

"Владелец автомобиля, за рулем которого находился виновник ДТП, произошедшего 7 декабря в Нижнем Новгороде, привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.3 КоАП РФ ("Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им"), ему назначено наказание в виде штрафа", - отметили в пресс-службе.

Санкция статьи КоАП предусматривает административный штраф в размере 3 тыс. рублей.

ДТП произошло вечером 7 декабря на ул. Горького. По данным регионального УГИБДД, водитель Toyota, выезжая со второстепенной дороги, не уступил преимущество в движении и столкнулся с машиной Audi, которая, в свою очередь, задела еще один автомобиль и вылетела на тротуар, по которому шла в театр группа школьников в сопровождении взрослых. В результате ДТП пострадали девять детей и двое взрослых. Женщина, сопровождавшая группу, умерла в больнице от полученных травм.

Следователи регионального СК возбудили уголовное дело. 43-летнего водителя Toyota по решению суда заключили под стражу.