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Обновлено 

В работе Instagram и YouTube произошел сбой

Пользователи испытывают проблемы с просмотром ленты новостей

ТАСС, 13 декабря. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ряде стран, в том числе в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, во многих странах Европы, а также в Латинской Америке.

По данным сервиса, пользователи испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 41%), 39% не могут смотреть стори, еще порядка 18% не могут зайти в свой аккаунт.

Пользователи онлайн-видеохостинга YouTube сообщают о сбое в работе сервиса. Сбой произошел в четверг около 02:04 мск. Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео (60%), у 23% из проинформировавших о сбое не работает сайт YouTube, а еще 16% не могут войти в свой аккаунт. Больше всего сбоев наблюдаются в США, а также странах Европы и Латинской Америки.

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