Вторая компания-отловщик косаток для "китовой тюрьмы" выплатила назначенный судом штраф

ВЛАДИВОСТОК, 13 декабря. /ТАСС/. Компания "Сочинский дельфинарий" выплатила штраф, назначенный судом за добычу косаток и белух для "китовой тюрьмы" в Приморье. Это уже вторая фирма-отловщик, возмещающая причиненный ущерб, сообщает в пятницу пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

ООО "Сочинский дельфинарий", ООО "Белый кит", а также еще две фирмы отлавливали косаток и белух для центра реабилитации морских животных в бухте Средняя в Приморье, известной как "китовая тюрьма". Летом этого года суд признал эти фирмы виновными в нарушении правил рыболовства при отлове косаток и назначил штрафы в общей сложности на 150 млн рублей.