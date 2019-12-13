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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Вторая компания-отловщик косаток для "китовой тюрьмы" выплатила назначенный судом штраф

В настоящее время две компании выплатили штрафы на сумму более 65 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 13 декабря. /ТАСС/. Компания "Сочинский дельфинарий" выплатила штраф, назначенный судом за добычу косаток и белух для "китовой тюрьмы" в Приморье. Это уже вторая фирма-отловщик, возмещающая причиненный ущерб, сообщает в пятницу пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

ООО "Сочинский дельфинарий", ООО "Белый кит", а также еще две фирмы отлавливали косаток и белух для центра реабилитации морских животных в бухте Средняя в Приморье, известной как "китовая тюрьма". Летом этого года суд признал эти фирмы виновными в нарушении правил рыболовства при отлове косаток и назначил штрафы в общей сложности на 150 млн рублей.

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"Более 65 млн рублей оплачено в счет возмещения ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам Российской Федерации обществами с ограниченной ответственностью "Белый кит" и "Сочинский дельфинарий", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что из общей суммы штрафов - 28 млн рублей было назначено компании "Белый кит", которая накануне первой выплатила его, 37 млн рублей - ООО "Сочинский дельфинарий". Штрафы уже поступили в казну государства.

С лета 2018 года в центре реабилитации морских животных в Приморском крае, прозванном "китовой тюрьмой", содержалось 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов. Последних животных выпустили в акватории Приморского края в ноябре 2019 года.

Теги
РоссияПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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