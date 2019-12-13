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Тысячи божьих коровок раздали жителям бразильского мегаполиса для борьбы с вредителями

Акция была приурочена к 122-летию города Белу-Оризонти

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 декабря. /ТАСС/. Мэрия бразильского Белу-Оризонти, столицы юго-восточного штата Минас-Жерайс, в четверг провела экологическую акцию, в рамках которой раздала жителям более двух тысяч божьих коровок. По задумке городских властей, эти насекомые должны помочь в борьбе с вредителями зеленых насаждений, сообщает портал G1.

В рамках мероприятия, которое было приурочено к 122-летию мегаполиса, сотрудники городского управления по защите окружающей среды вручали прохожим пластиковые контейнеры с божьими коровками в надежде, что люди выпустят их недалеко от своих домов, и таким образом расширят охват акции. Часть особей освободили на одной из центральных улиц, где растет много фикусов. Именно они особенно пострадали в 2013 году от нашествия белокрылок - опасного вредителя растений, напоминает портал.

После того случая власти решили создать в одном из парков Белу-Оризонти питомник для выведения божьих коровок и златоглазок. Открывшийся в 2018 году центр воспроизводства насекомых был организован по образцу аналогичного проекта, доказавшего высокую эффективность в Париже. Одним из плюсов такой тактики борьбы с вредителями с помощью их естественных природных врагов является то, что она позволяет отказаться от применения инсектицидов, полагают экологи.

Белу-Оризонти, который когда-то, благодаря обилию зеленых насаждений, прозвали "городом-садом", в последние годы сталкивается с проблемой резкого сокращения количества взрослых деревьев, напоминает портал. В 2018 году мегаполис, в котором вместе с пригородами проживает свыше 5 млн человек, лишился более 10 тыс. деревьев, а за первые 10 месяцев 2019 потерял еще 9 тыс. Взамен власти высадили более 80 тыс. саженцев. Всего, по подсчетам мэрии, на улицах города насчитывается около полумиллиона деревьев, не считая тех, что растут в парках и на частных территориях.

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БразилияФранция
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