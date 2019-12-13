Эксперты: положения законопроекта о домашнем насилии следует конкретизировать

МОСКВА, 13 декабря. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Закон о профилактике бытового насилия в России необходим, однако проработка его должна быть тщательной и скрупулезной. В частности, следует конкретизировать виды семейно-бытового насилия и обозначить тех, кто сможет определять эту градацию непосредственно при возникновении ситуации, считают врачи и соцработники. Эксперты также высказались, что за домашнее насилие должна следовать ответственность, однако мнения о том, какая именно, разделились.

Четкое определение

Кандидат психологических наук Вадим Мямлин считает, что в законе должно быть более ясно прописано понятие насилия. "В законопроекте должно быть четко разделено, что является насилием. Если родители хлопнули по попе малыша, то это, наверное, не стоит относить к насилию. А если остались какие-то физические следы - синяки, ссадины, порезы, то, конечно, другое дело, нужно относить к насилию", - сказал эксперт.

Еще одним не менее важным аспектом является градация видов насилия в зависимости от ущерба, причиненного человеку. В частности, это поможет более правильно подобрать наказание агрессору. "Тут нужно смотреть на правоприменительную историю, что такое жесткое обращение, что такое насилие. Если поругались, это одна ситуация, подрались - другая, физическое насилие - третья. Мне кажется, эти градации, категории нужно определять", - высказал мнение ТАСС директор социального центра Святителя Тихона, социальный работник Александр Гезалов.

Мера ответственности

Относительно того, какую ответственность должен нести нарушитель, эксперты разошлись во мнениях. Согласно тексту законопроекта, одной из мер воздействия предлагается установить "защитное предписание" и "судебное защитное предписание". Однако в документе не уточняется, будет ли такое предписание и его нарушение в дальнейшем предусматривать уголовную или административную ответственность.

При этом в верхней палате обсуждается одновременное внесение поправок в статью 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Ее предлагают дополнить изменениями, согласно которым неисполнение гражданином защитного предписания повлечет наложение административного штрафа от 1 до 3 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток. За нарушение судебного защитного предписания - административный штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей, административный арест на срок от пяти до 15 суток или обязательные работы на срок от 50 до 100 часов.

"Принятие этого закона будет большим шагом для цивилизованного мира, потому что то, что было перед этим - декриминализация семейного насилия, никуда не годилось. Другое дело, что этих мер недостаточно, чтобы полностью предотвратить насилие", - рассказала ТАСС врач-психиатр, доктор медицинских наук Анна Портнова.

По ее словам, за физическое насилие должна следовать уголовная ответственность. "Вот вы представляете себе, если я выйду на улицу и ударю человека, который мне не нравится. Это же уголовная ответственность. Так почему, когда я бью родственника, считается, что я могу это делать? Это абсолютный юридический казус и нонсенс, ответственность должна быть одинаковой", - добавила психиатр.

Мямлин в свою очередь считает, что уголовная ответственность является слишком жесткой мерой. Например, ребенок может остаться без отца в случае ареста последнего за содеянное, что в дальнейшем может негативно сказаться на психике и воспитании. "Крупный штраф - он хорошо сдерживает людей. В случае явного насилия, когда имеются физические следы, должно быть какое-то наказание, возможно, не тюремное заключение. Сам ребенок не может быть не заинтересован, чтобы отца, которые поставил ему какой-то синяк, отправили в тюрьму. Еще неизвестно, за что папа синяк поставил", - рассказал психолог, пояснив, что причинение ущерба может быть без злого умысла, что тоже нужно учитывать.

Как доказать?

Мямлин также считает, что при реализации закона могут возникнуть сложности, так как "угрозу причинения физического и психического страдания" доказать будет очень тяжело. "Я боюсь, что в таком исполнении оно может не работать. Очень сложно будет доказать бытовое насилие в случае, если это будет просто угроза. Допустим, отец говорит, что он не угрожал, а ребенок говорит - угрожал, кому верить? Нужны свидетели, а в семье обычно нет никаких свидетелей", - пояснил врач.

В свою очередь Гезалов задался вопросом, кто будет исполнителем, определяющим, что действительно было совершенно домашние насилие и в какой форме. "Я считаю, что закон такой нужен. И он необходим в связи с разными аспектами, которые сейчас возникают в семье и обществе. Другой вопрос, как и кем он будет исполняться, кто будет тот исполнитель, который будет определять формы насилия, градус насилия. Чтобы у нас не получилось так, что закон ввели, а исполнение его будет находиться непонятно на ком", - отметил он.

Законопроект предполагает, что "субъектами профилактики" будут органы внутренних дел, прокуратуры, омбудсмен, органы местного самоуправления, специального соцобслуживания, медорганизации, общественные объединения и некоммерческие организации. По словам Гезалова, первенство следует отдать социальным работникам или общественным организациям. "Учитывая, что уровень насилия действительно острый, люди в погонах могут действовать, исходя из "галочки". Я считаю, что здесь нужно усилить роль социальных работников, которые могли бы вставать между теми, кто что-то нарушает, и выявлять эти сложности и, соответственно, предпринимать какие-то меры и решения", - сказал он.

Гезалов считает, что социальный работник более подкован в решении подобных ситуаций, у него есть навыки общения с людьми в психологически напряженных ситуациях. "Когда к тебе приходит в квартиру человек в погонах, это одно, а когда приходит социальный работник или представитель общественного объединения, это другое, - снижает напряжение", - отметил он. При этом эксперт добавил, что не все общественные организации имеют достаточно профессионализма. Кроме того, такая работа потребует дополнительного финансирования из бюджета. "Если государство за это две копейки будет давать, то, конечно, общественные организации на это не пойдут", - добавил директор центра.

"У нас нет такого полевого человека, социального работника, о котором бы знали жители дома или района. И их должно быть не один и не два, а больше, чтобы люди могли знать, что есть такой человек, который может включиться в это дело. А сегодня обратиться не к кому. Это должна быть мобильная служба социального работника, психолога, возможно, юриста, к которому семья могла бы обратиться при возникновении каких-то трудностей", - заключил он.

Профилактика

Одним из методов профилактики насилия, предлагаемых законопроектом, является профилактическая беседа с нарушителем и специализированная психологическая программа "с целью выявления причин и условий совершения семейно-бытового насилия". "Что мне нравится в этом законе, это обращение к психологу, потому что, если есть основания предполагать, что насилие было, есть документально подтверждение, я бы советовал не сколько штрафовать, сколько в обязательном порядке принудить общаться с психологами, которые занимаются отношениями в семье. Это может быть семейное консультирование, и желательно, чтобы оно оплачивалось государством, потому что у родителей может быть и нет таких денег", - рассказал Мямлин.

В частности, если брать отношения между родителем и ребенком, родители не всегда знают, как правильно воспитывать детей, а дети иногда сами могут являться провокаторами неблагоприятных ситуаций. "Родители порой <...> "ломают дрова" не из-за злого умысла, а из-за незнания и неумения правильно действовать. Поэтому основу надо делать именно на психологическую помощь", - добавил он.

"Мы возлагаем большую надежду на СМИ, которые бы просвещали население и рассказывали и женщинам, и мужчинам, что их никто не имеет права бить или оскорблять, и ребенка бить нельзя. У нас, к сожалению, бытует мнение, что бить ребенка - это нормально, что это способ воспитания. Люди с удивлением узнают, что этого делать нельзя. Нужно просвещать и повышать грамотность самосознания", - отметила врач-психиатр Портнова.

По ее словам, также следует делать сильную социальную рекламу, а в СМИ, интернете и в общественных местах должна быть размещена информация о том, куда можно обратиться в случае необходимости. "Должна быть широко доступна анонимная помощь <...> Анонимная помощь очень часто потом помогает человеку обнародовать [проблему] и обратиться в правоохранительные органы, преодолеть свой страх", - считает Портнова. Мямлин поддержал ее мнение, добавив, что нужно активно развивать государственные службы поддержки.

Гезалов в свою очередь считает, что искать корень проблемы следует глубже, например, в бедности населения. "Все эти вопросы не только связаны с внутрисемейными проблемами. У нас порядка 20 млн жителей находится за чертой бедности. А бедный человек - он неудовлетворенный. Нужно повышать качество жизни прежде всего, это основополагающая история. Не 12 тыс. рублей минимальный размер оплаты труда должен быть, а так, чтобы люди не огорчались, не злились, что не хватает ресурсов", - отметил он.

Данный законопроект следует очень тщательно проработать и учесть мнение различных сторон, чтобы не было негативных последствий, добавил Гезалов. "Нужно не торопиться с этими решениями. Сейчас можно поспешить, а потом будем вынуждены разбираться с последствиями. Нужен диалог с обществом, с общественными организациями и другими", - сказал он.