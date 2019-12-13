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В Калининградской области ограничили продажу алкоголя до 10 часов в сутки

По мнению властей, нововведение призвано решить проблему с ростом числа несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки

КАЛИНИНГРАД, 13 декабря. /ТАСС/. Продажу алкоголя в Калининградской области ограничили с 11:00 до 21:00 по местному времени. Соответствующие поправки в региональное законодательство, предложенные областной прокуратурой, одобрены калининградской думой 8 ноября, и с 13 декабря вступили в силу, сообщили ТАСС в региональном парламенте.

"С 13 декабря поправки, ограничивающие время торговли спиртными напитками, а также полностью ограничивающие продажу алкоголя в Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября) и Всероссийский день трезвости (11 сентября)", - уточнил представитель областной думы, добавив, что ограничения касаются розничной торговли.

Обосновывая предложение дополнительно ограничить продажу алкоголя в регионе, прокурор области Сергей Хлопушин отметил, что примерно каждое шестое преступление в регионе совершено в состоянии алкогольного опьянения. За десять месяцев этого года 2781 водителя отстранили от управления транспортным средством по причине пьянства за рулем, а за повторное нарушение задержали 264 человека. Также в области растет число несовершеннолетних, которых застали за распитием алкоголя. Ограничение времени продажи спиртного призвано снять проблему.

Теги
РоссияКалининградская область
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