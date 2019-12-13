Сотрудники правительства Ульяновской области 14 декабря отработают за последний день года

УЛЬЯНОВСК, 13 декабря. /ТАСС/. Ульяновское правительство решило сделать субботу, 14 декабря, рабочей, чтобы 31 декабря стало выходным днем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в четверг подписал распоряжение, где рекомендовал руководителям региональных учреждений и предприятий сделать 31 декабря выходным днем. Им предлагается по согласованию с трудовым коллективом перенести последний рабочий день года на иной выходной день.

"Правительство Ульяновской области будет работать 14 декабря за 31 декабря", - сказала собеседница агентства.