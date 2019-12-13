Госдума может ввести ограничение крепости продаваемого на стадионах пива

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Госдума может ко второму чтению законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах, ввести ограничение на его крепость. Об этом сообщил в пятницу вице-спикер нижней палаты парламента, один из авторов инициативы Игорь Лебедев (ЛДПР) при обсуждении документа в первом чтении.

"Крепость пива отличается. "Нулевочка", "двоечка", "троечка",... "семерочка". Пара "семерочек" на футбольном матче - это очень серьезно, это пьянство просто-напросто", - сказал на заседании единоросс Михаил Кузьмин. "Как вы считаете, будут ли какие-то параметры ограничения?" - обратился он к Лебедеву.

"Очень правильный вопрос", - отреагировал Лебедев. Он сказал, что в Италии, например, разрешены продажа и употребление пива на стадионах крепостью не выше 5%. "Если мы сочтем нужным, ко второму чтению мы можем в том числе ввести ограничение по крепости", - подтвердил парламентарий.

Как указывают авторы законопроекта, его идея основана на международной практике и опыте проведения в России чемпионата мира по футболу. В частности, предлагается разрешить розничную продажу пива и пивных напитков организациями и индивидуальными предпринимателями, заключившими договоры с организатором соответствующего спортивного соревнования, в спортивных сооружениях во время матчей, проводимых в рамках официальных спортивных соревнований по футболу. Финансовые средства, полученные от реализации пива в спортивных сооружениях, предлагается направлять на развитие детско-юношеского и профессионального спорта.