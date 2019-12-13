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Николай Патрушев призвал ориентироваться на финский опыт при развитии туризма в Карелии

Секретарь Совета безопасности отметил, что в регионе будет совсем другая жизнь, если развитию туризма дадут серьезный импульс

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Успешный опыт Финляндии в туристической сфере нужно использовать при развитии туризма в Карелии. Такое мнение высказал в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании возглавляемой им Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.

Комментируя выступление главы администрации Лоухского муниципального района Карелии Сергея Лебедева, Патрушев отметил: "Вы сказали, у вас 10 тыс. туристов, а в соседней Финляндии в таких же условиях - миллион". "Нужно, наверное, не только смотреть, что у нас внутри происходит, но и смотреть, что происходит рядом, и использовать тот опыт и ориентироваться на это", - сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что если развитию туризма в регионе будет дан серьезный импульс, жизнь там "будет совсем другая".

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичФинляндияРоссияКарелия
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