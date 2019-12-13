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Депутаты написали "Тест по истории Отечества" на центральной площадке акции в Госдуме

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отметил, что главная цель акции - зародить в участниках интерес к истории родной страны

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы и студенты московских вузов в пятницу прошли пятый "Тест по истории Отечества" на центральной площадке акции, организованной в нижней палате парламента.

Акция проходит в двух форматах: с заполнением бумажных бланков на специальных площадках во всех регионах страны и за рубежом, а также удаленно на сайте проекта кдгр.рф. За 40 минут участники должны ответить на 40 вопросов с четырьмя вариантами ответа. Организатором акции выступает Молодежный парламент при Госдуме. В этом году в тесте также примут участие соотечественники в 42 странах, в том числе в Великобритании, Германии, Франции, Армении, Азербайджане, Таиланде, Турции, США и Бразилии. На сайте проекта указано, что уже к 13:00 только онлайн-тест прошли более 79 тыс. человек.

По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, тест проходят не чтобы получить какие-то оценки, "он сделан для того, чтобы каждый из вас знал и чувствовал историю своей страны". "Слово "чувствовал" я сказал не случайно, потому что есть вещи, которые сложно объяснить словами, которые не содержатся, может быть, в учебниках, где перечислены даты. Но взаимосвязь событий, их логика важны в нашей истории и важны именно сегодня, когда каждый день страна делает тот или иной выбор. В скором будущем предстоит этот выбор делать и вам, поэтому я очень рад тому, что сегодня у вас есть возможность проверить себя", - поприветствовал он участников акции.

"Мы начинали в 2015 году с небольшой, казалось бы, акции, которая объединила 80 тыс. человек. Сегодня мы ожидаем, что количество участников превысит 700 тыс.", - отметила со своей стороны председатель Молодежного парламента Мария Воропаева.

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев признался, что волнуется перед тестом, потому что предыдущие "заставили лишний раз освежить знания, зайти на Википедию и другие ресурсы". По словам депутата, главная цель акции - зародить в участниках интерес к истории родной страны. "Думаю, что все, кто проходит тест, потом тратит заветное время не на общение со своими друзьями в социальных сетях, не на просмотры веселых роликов, а на то, чтобы получить новую информацию, стать умнее", - добавил он. Тест также написали депутат Наталья Кувшинова и депутат, космонавт, руководитель движения "Юнармия", Герой России Роман Романенко.

Международная просветительская акция "Тест по истории Отечества" проводится с 2015 года, ее партнерами выступают Российское военно-историческое общество (РВИО), Военный университет Минобороны РФ, парламенты субъектов РФ и региональные молодежные парламенты. Площадки теста организованы в школах, вузах, музеях, библиотеках и торговых центрах по всей стране.

Теги
РоссияТолстой, Петр ОлеговичДегтярев, Михаил ВладимировичКувшинова, Наталья СергеевнаРоманенко, Роман Юрьевич
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