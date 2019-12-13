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МЧС и Минприроды проведут проверки готовности регионов к тушению лесных пожаров

Как сообщили в МЧС, в 2020 году будет усилен контроль за выполнением мер пожарной безопасности в населенных пунктах, подверженных угрозе перехода на них лесных пожаров

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. МЧС России и Министерство природных ресурсов и экологии совместно проверят готовность регионов к выявлению и тушению лесных пожаров. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС по итогам правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которую провел глава МЧС Евгений Зиничев.

"В рамках межведомственной рабочей группы Минприроды и МЧС по повышению эффективности выявления и тушения лесных пожаров в преддверии пожароопасного сезона 2020 года достигнута договоренность по проведению совместных проверок готовности субъектов РФ", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в 2020 году будет усилен контроль за выполнением мер пожарной безопасности в населенных пунктах, подверженных угрозе перехода на них лесных пожаров, а также работу пожарного надзора на всех категориях земель. "До 1 февраля 2020 года МЧС России направит план, определяющий порядок проведения надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий с заблаговременным созданием временных постов для тушения природных пожаров в субъектах РФ, для которых актуальна угроза перехода ландшафтных пожаров на населенные пункты", - рассказали в МЧС. Также планируются комплексные учения по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.

В МЧС сообщили, что основными причинами возникновения лесных пожаров в этом году стали сухие грозы в условиях длительной засухи и аномально жаркой и ветреной погоды, неосторожное обращение с огнем, включая неконтролируемые выжигания сухой растительности вблизи леса. Основные очаги лесных пожаров были зафиксированы в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

По данным Рослесхоза, всего с начала пожароопасного сезона на территории страны возникло более 14 тыс. лесных пожаров на площади более 10 млн га. "По площадям, пройденных огнем, текущий год относится к периодам сильной горимости. Наиболее сложная лесопожарная обстановка отмечалась на территориях Иркутской области, Забайкальского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, а также Якутии", - сообщили в МЧС. Для оценки лесопожарной обстановки по решению главы МЧС России до 10 апреля 2020 года в Якутию будет направлен мобильный комплекс космического мониторинга, который позволит выявлять очаги лесных пожаров в первые сутки.

Теги
РоссияЗиничев, Евгений Николаевич
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