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Эксперты: "Отдых с видом на горы" стимулирует рост турпотока в межсезонье на Кубани

В 2018 году регион посетили 17 млн человек, власти края планируют сохранить этот показатель и в 2019 году

КРАСНОДАР, 13 декабря. /ТАСС/. Власти и представители турбизнеса на Кубани планируют увеличить поток отдыхающих в регион в период межсезонья. Опрошенные ТАСС эксперты отметили, что достижению этой цели способствует программа "Отдых с видом на горы".
Эту программу запустили в Краснодарском крае в февраля 2018 года, ее целями являются организация доступного по цене отдыха и привлечение турпотока в горно-предгорные районы края. Программа действует в восьми муниципальных образованиях: городах Горячий Ключ и Новороссийск, в Абинском, Апшеронском, Лабинском, Мостовском, Северском и Туапсинском районах.

"Мы [Апшеронский район] не настолько популярны, как черноморское побережье. Но у нашего туризма есть один огромный плюс - мы не привязаны к сезону, горы хороши в любое время года. В Апшеронский район туристы приезжают не только открыть для себя новую точку на карте, но и зарядиться энергией гор и окунуться в уникальную природную среду. Мы уверены, что туристский поток по итогам 2019 года превысит показатели прошлых лет ", - рассказал ТАСС представитель администрации Апшеронского района.

Он уточнил, что в 2018 году Апшеронский район посетили чуть менее полумиллиона туристов. В этом году их число превышает 580 тысяч человек. В пресс-службе рассказали, что интерес туристов к району связан с тем, что там расположены не имеющие аналогов источники минеральных и термальных вод. Кроме того, в районе активно развивается событийный туризм, например, проводится мотофестиваль, собирающий гостей из регионов России и стран ближнего зарубежья.

Представители бизнеса в муниципалитете отмечают, что о существовании альтернативных пляжному видов отдыха многие туристы узнают, приезжая в Краснодарский край. После летнего отдыха на пляже у них появляется желание вернуться в регион в межсезонье. Так, например, одной из достопримечательностей Апшеронского района является узкоколейная железная дорога в Гуамском ущелье, построенная в 30-х годах прошлого века. С помощью нее туристы ради экстремальных развлечений добираются в труднодоступные горные участки, рассказали в муниципалитете.

"Приезжают и люди из других регионов, которые едут на море, у них в маршруте есть горы, они их хотят тоже посмотреть", - рассказала директор отеля в Гуамском ущелье Кристина Шанаева.

В Абинском районе, через который проходит маршрут в такие курорты как Геленджик и Анапу, отметили, что многие туристы возвращаются в межсезонье. "Люди, которые едут на Черноморское побережье, проезжают через Абинский район. Они замечают интересные, не морские места. И позже, уже в межсезонье, возвращаются с туристическими поездками именно к нам в район", - рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Отдых выходного дня

В городе Горячий Ключ, отели которого участвуют в программе, по итогам 2019 года власти ожидают прироста турпотока примерно на 10-15%. Упор власти района делают на активный, пешеходный туризм. Основными клиентами считаются жители Краснодара, который находится всего в часе езды. В Горячий Ключ жители города-миллионника приезжают на выходные, чтобы отдохнуть от жизни в мегаполисе и насладиться природой.

"Ориентируясь на все возрастающий спрос населения, особенно жителей Краснодара в пользу активного отдыха на природе, в окружении гор, экологически чистая территория Горячего Ключа идеальна для реализации данного направления. Учитывая эти факторы, было решено принять участие в разработанной министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края маркетинговой программе "Отдых с видом на горы", - сообщили ТАСС в администрации Горячеключевского района.

Базы отдыха и отели, участвующие в программе, предлагают пакетные услуги двух типов: на два и три дня. Пакетные предложения включают проживание и комплекс услуг, например, квесты, экскурсии, рыбалку, охоту или пейнтбол.

Бизнес - под туриста

Представители турбизнеса уже начали переориентировать свои программы. Так, часть отелей Горячего Ключа перестроилась на работу с жителями крупных городов и делает упор на туры выходного дня. Также в эти районы стали чаще приезжать жители черноморского побережья, на которое летом едут отдыхать со всей страны.

"В связи с тем, что информация [о программе и турах] распространяется, у нас повысилась посещаемость. Упор - тур выходного дня: мы находимся за городом, к нам приезжают в пятницу, субботу", - рассказала ТАСС управляющая базой отдыха в городе Горячий Ключ Валентина Ковтун.

Кроме излюбленных туристами Сочи, Анапы и Геленджика, в Краснодарском крае есть множество курортных мест, которые пока не так популярны у туристов. Например, скала Чертов палец в Абинском районе: она появилась в послевоенные годы из-за взрыва, которые устроили местные жители. Скала возвышается на более чем 15 метров. В районе Новороссийска, отели которого тоже присоединились к программе, расположен известный на всю Россию завод шампанских вин "Абрау-Дюрсо". Туристы, приезжая в предгорные районы на отдых, могут не только насладиться видами и прогуляться по терренкурам, но и отследить весь процесс производства игристого напитка.

"Туристы могут приехать к нам каждый день, вне зависимости от сезона, посетить завод, попробовать напитки, которые он производит, и познакомится с миром виноделия", - рассказала специалист по связям с общественностью курорта "Абрау-Дюрсо" Виктория Силакова.

Туризм на Кубани

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов РФ. В сентябре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что курорты Краснодарского края с начала 2019 года посетили более 13,5 млн человек. Пик популярности региона среди отдыхающих в 2019 году пришелся на летние месяцы, когда на Кубани отдохнули 10,5 млн туристов. Всего в 2018 году край посетили 17 млн человек, это рекордный показатель, который власти региона планируют сохранить в 2019 году.

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