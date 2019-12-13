"Почта России" отремонтировала 33 отделения в Петербурге и Ленобласти в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Управление "Почты России" по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отремонтировало в 2019 году 33 отделения почтовой связи, сообщила в пятницу пресс-служба управления.

"В 2019 году "Почта России" отремонтировала 33 отделения почтовой связи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области", - говорится в сообщении.

В ходе ремонта отделения привели в соответствие с современными требованиями, были пересмотрены стандарты и технологии оказания услуг. "В большинстве отделений установлены системы управления очередью, банкоматы "Почта Банка" с функцией выдачи и внесения наличных, POS-терминалы для оплаты почтовых услуг банковскими картами", - пояснили в управлении.

Кроме того, 63 отделения почтовой связи в Петербурге и Ленинградской области оборудовали для инвалидов и других маломобильных групп населения. "Почта России" - социальный партнер государства, а потому большая часть ремонтных работ была направлена на то, чтобы маломобильные группы населения могли свободно и с комфортом посещать почтовые отделения", - отметили в пресс-службе.

В частности, были адаптированы входы в почтовые отделения: появились пандусы с поручнями, кнопки вызова персонала. На входе в отделения и в самих помещениях созданы тактильные покрытия для слабовидящих клиентов, установлены стенды с информацией с использованием шрифта Брайля.

В ведении управления "Почты России" по Санкт-Петербургу и Ленинградской области находятся 823 отделения (300 в Петербурге и 523 в области), относящиеся к 13 почтамтам (три в городе и 10 в области). Почтовую сеть в двух регионах обслуживают 12 тыс. сотрудников, в том числе более 4 тыс. операторов связи и 3,7 тыс. почтальонов.