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Путин поручил проработать возможность привлечения студентов на стройки в Арктике

Кроме того, президент рекомендовал главам регионов оказывать содействие студенческим стройотрядам в проведении акции "Снежный десант"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и регионам рассмотреть вопрос об участии студенческих стройотрядов в строительстве инфраструктуры в Арктике. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам встречи с активом молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды".

"Рассмотреть вопрос об участии студенческих отрядов в летний период в реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры на территории Арктической зоны Российской Федерации, предусмотрев необходимые условия для их привлечения к такому строительству", - говорится в перечне поручений.

Также было поручено обеспечить возможность привлечения студенческих отрядов к строительству образовательных молодежных центров "Машук", "Сенеж", "Таврида" и деятельности по их обслуживанию.

Главам регионов Путин рекомендовал оказывать содействие студенческим стройотрядам в проведении Всероссийской патриотической акции "Снежный десант", в том числе в обеспечении доставки участников акции в отдаленные населенные пункты и обратно.

Кроме того, глава государства поручил правительству РФ совместно с властями регионов и при участии Общественной палаты РФ рассмотреть вопрос о создании условий для повышения доступности услуг социального такси, в том числе для маломобильных групп населения.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАрктика сегодня
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