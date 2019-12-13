Трансплантолог Михаил Каабак назвал причину смерти мальчика с Сахалина, ожидавшего почку

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Один из братьев-близнецов из Южно-Сахалинска, ожидавший трансплантацию почки, умер в Москве в пятницу от остановки сердца. Об этом журналистам сообщил врач-трансплантолог, руководитель отделения трансплантации органов детям Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава РФ Михаил Каабак.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что один из братьев-близнецов из Южно-Сахалинска умер в пятницу в Москве от осложнений, не связанных с основным заболеванием. Второй ребенок с аналогичным заболеванием был доставлен в столицу 3 декабря. Сейчас идет плановая подготовка к операции по пересадке почки, уточнили в министерстве.

"У него остановилось сердце без очевидных причин. У него была вчера операция, которая сопровождалась большой кровопотерей. Но с ней врачи справились, однако спустя несколько часов его сердце остановилось", - сказал он.

В Сахалинской области такие сложные операции по пересадки почки не проводят, поэтому оперировать близнецов планировалось в Москве. Как сообщал ранее Каабак ТАСС, операция планировалась не раньше февраля, после завершения вакцинации детей.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что родители пациентов НМИЦ здоровья детей требуют сохранить действовавшую в течение года программу по трансплантации. Оперирующие врачи-трансплантологи Каабак и Надежда Бабенко, работавшие в центре на четверть ставки, с февраля провели 23 операции по пересадке, однако в сентябре, когда они принесли трудовые книжки в центр для оформления на полную ставку, им сообщили, что их работа в центре завершена. Позднее в российских СМИ появилась информация о том, что 75 детей в РФ нуждаются в трансплантации почки. 20 ноября глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщала, что на тот момент в регистре находились 25 детей.

Скворцова встретилась с транплантологами Каабаком и Бабенко 26 ноября, а 28 ноября врачи были приняты в штат НМИЦ здоровья детей с повышением - руководителем отдела трансплантации органов детям и заместителем руководителя соответственно. Позднее Каабак сообщил, что трансплантации почки ожидают восемь детей, они готовятся к пересадке. Три операции врачи планируют провести до конца года. Одна операция по пересадке маленькому ребенку почки от посмертного донора началась в пятницу утром.