Минюст предлагает узаконить роботов-коллекторов для сбора долгов с граждан

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции России предложило прописать в федеральном законе использование роботов-коллекторов для сбора задолженности с граждан с определенными ограничениями. Об этом говорится в разработанном ведомством новом законопроекте "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Как следует из документа, опубликованного в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов, робот-коллектор может стать одним из способов общения с должником уже на законодательном уровне. "При совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени <...> вправе взаимодействовать с должником, используя личные встречи, телефонные переговоры, автоматизированного интеллектуального агента ("робота-коллектора")", - говорится в документе. Среди других способов - текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по телефонной связи, а также почтовые отправления.

Но документ вводит и ряд ограничений: коллекторы и взыскатели не могут общаться с должниками любым из способов с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные и праздничные дни, личные встречи могут быть не чаще одного раза в течение календарной недели. Ограничения коснутся и использования роботов-коллекторов. Так, робота можно использовать не более одного раза в сутки, не более двух раз в течение календарной недели и не более восьми раз в течение календарного месяца.

Заниматься сбором просроченных долгов с граждан смогут только юрлица, включенные в реестр ФССП. Среди них не только профессиональные коллекторские агентства, но и банки, ломбарды, микрофинансовые организации, управляющие компании ЖКХ, операторы связи. В документе уточняется, что организации, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, не вправе привлекать к взаимодействию с должником лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления против личности, преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти и общественной безопасности. Также с должниками не вправе взаимодействовать лица, находящиеся за пределами территории РФ. Нельзя будет использовать международную телефонную связь или передавать сообщения из-за границы.