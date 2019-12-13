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Путин пообещал оказать поддержку филиалу Казанского университета в Набережных Челнах

По словам гендиректора "КамАЗа" Сергея Когогина, средства необходимы на создание серьезной исследовательско-материальной базы и строительство общежития

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь в развитии материальной базы готовящего специалистов для "КамАЗа" филиала Казанского федерального университета в Набережных Челнах. Об этом он заявил на встрече с гендиректором "Ростеха" Сергеем Чемезовым и гендиректором "КамАЗа" Сергеем Когогиным.

Глава автоконцерна рассказал президенту о программе сотрудничества "КамАЗа" с городскими колледжами, которая реализуется вместе с властями Татарстана. "Но по высшему образованию я с республикой, к сожалению, решить не могу. Здесь хороший Институт автомобильных инженеров, это филиал Казанского федерального университета. Но, откровенно, университету недостаточно средств на создание серьезной исследовательско-материальной базы, также необходимо строительство общежития", - сказал он. Когогин добавил, что без указанной материально-технической базы "КамАЗу" сложно готовить специалистов в Набережных Челнах.

Глава "Ростеха" Чемезов предложил создать в городе филиал МГТУ имени Баумана. Но Путин не согласился с этим предложением, поддержав слова Когогина о том, что необходимо развивать базу имеющегося в городе института, "это хороший университет, хорошее качество [образования]". "Надо подумать, как помочь", - резюмировал президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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