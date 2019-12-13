В парке "Зарядье" открылась выставка, посвященная отношениям России и Никарагуа

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Торжественное открытие выставки, посвященной отношениям Москвы и Манагуа, состоялось в пятницу на территории медиацентра парка "Зарядье".

Выставка включает в себя архивные фото- и видеоматериалы, на которых запечатлены главные события двусторонних отношений. Более 50 экспонатов представлены информационным агентством ТАСС.

То, что восхищает

Экспозиция также включает в себя серию работ российского фотографа Сергея Ковальчука. Его снимки были сделаны в Никарагуа в последние месяцы, а некоторым из них нет и недели. "Сюда попала только малая часть сюжетов, есть огромное количество отснятого материала, - отметил он в беседе с журналистами. - Надеюсь, в будущем вы сможете ее увидеть".

На фотографиях запечатлены быт местных жителей, девушки в ярких нарядах и разнообразные виды. По словам автора снимков, каждый из них представляет собой отдельную историю. Эти истории сможет узнать каждый посетитель выставки благодаря специальному аудиогиду.

"Я давно понял, что с энтузиазмом можно фотографировать только то, что восхищает. А в Никарагуа как раз много того, что может восхитить", - признался Ковальчук.

То, что укрепляет связи

Выставка приурочена к 75-летию российско-никарагуанских дипломатических отношений. Поэтому неудивительно, что ее открытие привлекло внимание высокопоставленных представителей внешнеполитических ведомств двух стран. В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада Колиндрес, находящийся в эти дни в российской столице с рабочим визитом, замглавы МИД РФ Александр Грушко, а также директор Латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин.

"12 декабря, день установления дипломатических отношений с Россией, объявлен в Никарагуа национальным праздником, - напомнил в своем выступлении Грушко. - Высоко ценим, что наши никарагуанские друзья сегодня находятся в Москве, чтобы вместе с нами отметить эту знаменательную дату".

Касаясь темы состояния российско-никарагуанских отношений, Грушко отметил, что страны связывают узы дружбы и братства. "Манагуа является важным партнером Москвы в Латинской Америке. Поддерживается насыщенный политический диалог, продвигаются контакты между парламентами, по линии министерств, ведомств, развиваются связи по линии гражданских обществ, - пояснил замминистра. - Гордимся тем, что наше сотрудничество поставлено на прочную основу".

В этой связи Грушко выразил уверенность, что данная выставка "внесет весомый вклад в дальнейшее развитие сотрудничества между нашими странами".