{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В парке "Зарядье" открылась выставка, посвященная отношениям России и Никарагуа

Выставка включает в себя архивные фото- и видеоматериалы, на которых запечатлены главные события двусторонних отношений

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Торжественное открытие выставки, посвященной отношениям Москвы и Манагуа, состоялось в пятницу на территории медиацентра парка "Зарядье".

Выставка включает в себя архивные фото- и видеоматериалы, на которых запечатлены главные события двусторонних отношений. Более 50 экспонатов представлены информационным агентством ТАСС.

То, что восхищает

Экспозиция также включает в себя серию работ российского фотографа Сергея Ковальчука. Его снимки были сделаны в Никарагуа в последние месяцы, а некоторым из них нет и недели. "Сюда попала только малая часть сюжетов, есть огромное количество отснятого материала, - отметил он в беседе с журналистами. - Надеюсь, в будущем вы сможете ее увидеть".

На фотографиях запечатлены быт местных жителей, девушки в ярких нарядах и разнообразные виды. По словам автора снимков, каждый из них представляет собой отдельную историю. Эти истории сможет узнать каждый посетитель выставки благодаря специальному аудиогиду.

"Я давно понял, что с энтузиазмом можно фотографировать только то, что восхищает. А в Никарагуа как раз много того, что может восхитить", - признался Ковальчук.

То, что укрепляет связи

Выставка приурочена к 75-летию российско-никарагуанских дипломатических отношений. Поэтому неудивительно, что ее открытие привлекло внимание высокопоставленных представителей внешнеполитических ведомств двух стран. В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада Колиндрес, находящийся в эти дни в российской столице с рабочим визитом, замглавы МИД РФ Александр Грушко, а также директор Латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин.

"12 декабря, день установления дипломатических отношений с Россией, объявлен в Никарагуа национальным праздником, - напомнил в своем выступлении Грушко. - Высоко ценим, что наши никарагуанские друзья сегодня находятся в Москве, чтобы вместе с нами отметить эту знаменательную дату".

Касаясь темы состояния российско-никарагуанских отношений, Грушко отметил, что страны связывают узы дружбы и братства. "Манагуа является важным партнером Москвы в Латинской Америке. Поддерживается насыщенный политический диалог, продвигаются контакты между парламентами, по линии министерств, ведомств, развиваются связи по линии гражданских обществ, - пояснил замминистра. - Гордимся тем, что наше сотрудничество поставлено на прочную основу".

В этой связи Грушко выразил уверенность, что данная выставка "внесет весомый вклад в дальнейшее развитие сотрудничества между нашими странами".

Теги
НикарагуаРоссия
Реклама на ТАСС
На Куликовом поле откроют экскурсионный маршрут по всем объектам посещения
Историко-экологическая тропа позволит гостям отправиться на прогулку в любую погоду пешком или на экологичном средстве передвижения - велосипеде или бричке, сообщает пресс-служба музея
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС