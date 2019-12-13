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Более 4,8 тыс. жителей Троицка подали заявки на участие в голосовании по станции метро

Как сообщил ранее зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, для опроса жителей планируют применить систему онлайн-голосования

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Более 4,8 тыс. жителей Троицка подали заявки на включение в реестр голосующих за место расположения станции метро. Об этом сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Жители столицы ранее высказали недовольство планом строительства транзитной станции метро в Троицке, в связи с чем было принято решение организовать централизованное голосование, которое состоится 15-16 декабря. Жителей Троицка спросят о том, где лучше расположить новую станцию метро - в черте Троицка или рядом с ним.

"На участие в электронное голосовании в городе Троицке подали заявки 4809 человек, это 12,7% избирателей. Идет проверка и подтверждение права на участие в голосовании", - сказал Венедиктов.

Ранее он сообщил, что для опроса жителей Москвы планируют применить систему онлайн-голосования, которая была апробирована на выборах депутатов Мосгордумы. В голосовании смогут принять участие москвичи, зарегистрированные в Троицком муниципальном образовании и прошедшие необходимую верификацию на портале мэра и правительства Москвы.

Всего в Троицке проживает 61 тыс. человек. Участникам голосования до 1 января 2020 года должно исполниться 16 лет, таких в Троицке порядка 38,7 тыс.. Для участия в онлайн-опросе им необходимо зарегистрироваться на портале мэра и правительства Москвы. Запись на участие в электронном голосовании была открыта 27 ноября.

Коммунарская линия метро, протяженность которой превысит 30 км, пройдет от станции "Севастопольский проспект" до станции "Троицк". Новая ветка будет частично дублировать южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро, что поможет разгрузить их. На линии разместят 16 станций, она будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом (МЦК). Работы уже развернуты на семи станциях на участке от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки".

Новая линия метро начнется от станции МЦК "Крымская", пересечет Калужско-Рижскую линию в районе "Академической" и Большую кольцевую линию (БКЛ) на станции "Улица Новаторов", пройдет через несколько районов Юго-Западного административного округа до Коммунарки. На втором этапе реализации проекта ветку продлят до Троицка.

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