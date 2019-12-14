Строительство инфекционной больницы в Севастополе планируется начать к 2021 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Новая инфекционная больница в Севастополе может быть построена рядом с онкоцентром и больницей скорой медицинской помощи, в 2020 планируется корректировка проекта и начало строительства. Об этом в субботу на своей странице в социальной сети Instagram написал врио губернатора Михаил Развожаев.

"Мы уже провели исследование грунтов на новом участке, перенос объекта возможен и не потребует серьезного удорожания. В следующем году будем перепривязывать объект на новый участок и, скорее всего, сможем начать строить в конце года", - сообщил Развожаев.

Он отметил, что на время строительства здания инфекционная больница будет располагаться в том же здании, что и прежде. Заявленного прошлым руководством города строительства отдельного модуля или распределения коек для инфекционных больных по другим учреждениям не потребуется. При этом, добавил глава города, в здании инфекционной больницы проводится ремонт.

"При поддержке Заксобрания мы решили направить 60 млн [рублей] на текущий ремонт действующей больницы. Мы привели в порядок помещения, чтобы во время проектирования и строительства нового здания можно было здесь работать и лечиться в человеческих условиях. Новый свет, новая реанимационная. У пациентов чистые стены в палатах, электрические розетки, нормальные кровати, нормальные тумбочки", - уточнил он.

Согласно существующему проекту, новая инфекционная больница рассчитана на 200 коек. Там же в отдельно стоящем корпусе будет размещен центр по профилактике и борьбе с инфекционными болезнями на 60 посещений в сутки и дневным стационаром на 15 коек. В корпусах будут работать приемное и реанимационное отделения, стационар для лечения взрослых и детей, поликлиника с отделением диагностики и блоком консультативных кабинетов, лаборатории.