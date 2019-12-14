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У президента Уругвая не обнаружено признаков болезни после лучевой терапии от рака

Ранее Табаре Васкес сообщил, что у него обнаружена злокачественная опухоль в легком

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 декабря. /ТАСС/. Анализы не выявили признаков болезни у президента Уругвая Табаре Васкеса, прошедшего курс лучевой терапии для борьбы с раком легких. Об этом сообщила в пятницу администрация главы государства.

"Президент Табаре Васкес вчера прошел клиническое обследования для оценки результатов проведенного курса лечения. Результаты показали положительный результат на лечение, в настоящее время признаков заболевания нет", - говорится в заявлении, подписанном лечащими врачами главы государства.

В августе Васкес, который сам по профессии является врачом-онкологом, сообщил, что у него обнаружена злокачественная опухоль в легком. Несмотря на назначенный ему курс лучевой терапии, глава государства продолжил выполнять обязанности в обычном режиме.

Васкес во второй раз вступил в должность президента Уругвая в марте 2015 года. Его первый мандат продлился с 2005 по 2010 год. 1 марта 2020 года он передаст управление страной избранному президенту Уругвая Луису Лакалье Поу.

Теги
УругвайВаскес, Табаре
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