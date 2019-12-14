В Сингапуре суд предъявил россиянину обвинения в финансовых махинациях

СИНГАПУР, 14 декабря. /ТАСС/. Окружной суд Сингапура предъявил обвинения гражданину России, а также четырем сингапурцам в финансовых махинациях, связанных с незаконным получением средств от трех крупных банков. Об этом сообщает в субботу газета The Straits Times.

По версии следствия, 51-летний Вадим Корягин, как отмечает издание, оказывал содействие обвиняемым в схемах по нелегальному получению крупных средств от банков OCBC, DBS и Maybank Singapore. Следствие выяснило, что сингапурцы были директорами местных компаний, однако, получая от банков средства, скрывали информацию о конечных бенефициарах.

Преступления совершались в период с апреля 2014 по май 2016. Сумма ущерба не называется.

Суд предъявил обвинения Корягину по 30 эпизодам, он был отпущен под залог в размере $7,3 тыс. Каждый эпизод предусматривает штраф или же лишение свободы на срок до трех лет.

В посольстве РФ в Сингапуре в субботу сообщили, что Корягин не обращался за консульской поддержкой в связи с этим делом.