В Киеве суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева постановил на два месяца арестовать участника силовой операции в Донбассе Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.
"Суд решил избрать содержание под стражей до 8 февраля", - сказал судья, удовлетворив ходатайство прокурора.
Ранее суд уже назначил содержание под стражей для Юлии Кузьменко, которая, как считает следствие, установила в машине журналиста взрывное устройство, а также отправил под домашний арест Яну Дугарь.