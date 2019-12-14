{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Убийство Павла Шеремета

В Киеве суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Мера пресечения избрана для участника силовой операции в Донбассе Андрея Антоненко
Андрей Антоненко Петр Сивков/ТАСС
Описание
Андрей Антоненко
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева постановил на два месяца арестовать участника силовой операции в Донбассе Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

На эту тему

"Суд решил избрать содержание под стражей до 8 февраля", - сказал судья, удовлетворив ходатайство прокурора.

Ранее суд уже назначил содержание под стражей для Юлии Кузьменко, которая, как считает следствие, установила в машине журналиста взрывное устройство, а также отправил под домашний арест Яну Дугарь.

Теги
Убийство Павла ШереметаШеремет, Павел Григорьевич
Реклама на ТАСС
Интервью
Руководитель "Курортов Краснодарского края": туристы едут не только на побережье
Юлия Панькова в интервью ТАСС – о том, как небольшая станица на Кубани собирает десятки тысяч туристов на фестивале кваса, где в регионе можно научиться доить корову и попробовать экологически чистые продукты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС