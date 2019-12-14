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В МЧС рассказали, как правильно подготовиться к зимнему походу

Особое внимание требует комплектование группы, отметили в ведомстве
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© Александр Колбасов/ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Специалисты МЧС отмечают, что походы зимой связаны с повышенной опасностью, поэтому важно учитывать ряд факторов как при подготовке группы к маршруту, так и в процессе его проведения.

"Особое внимание требует комплектование группы, хорошая физическая и техническая подготовка каждого участника похода. Его сложность должна соответствовать опыту и силам туристов, - рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС России. - Перед основным походом лучше организовать проверочный, с ночлегом в полевых условиях и предварительным испытанием снаряжения".

Кроме того, как отметили в министерстве, важно предусмотреть резерв продуктов и топлива на случай непогоды или осложнения маршрута. "В походе необходимо строго соблюдать намеченный график движения, придерживаясь контрольных сроков, и поддерживать связь с контролирующим учреждением", - подчеркнули в МЧС.

В ведомстве добавили, что зимний поход противопоказан людям, которые имеют острые и хронические заболевания легких и почек, верхних и нижних дыхательных путей. Также следует отказаться от путешествий в холодное время года людям, недавно перенесшим ОРВИ и грипп.

В МЧС отметили, что, отправляясь в поход, необходимо за 10 дней зарегистрировать туристическую группу в территориальном органе министерства.

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Россия
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