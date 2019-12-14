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Нового главврача назначили в больнице Новочеркасска, откуда уволились медики

До 17 декабря на работу также примут четырех врачей-инфекционистов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 декабря. /ТАСС/. Новый главный врач появился в специализированной инфекционной больнице города Новочеркасска в Ростовской области, которая приостановила прием пациентов из-за увольнения врачей стационара. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе губернатора региона.

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Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил до 20 декабря подготовить перечень мер по трудоустройству врачей в инфекционную больницу Новочеркасска.

"Заключен трудовой договор с главным врачом Хорошевской Натальей Вячеславовной. Также до 17 декабря на работу будут приняты четыре врача-инфекциониста, и до конца декабря приедет еще один доктор-инфекционист из Башкирии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за счет средств бюджета города всем трудоустроившимся врачам будет предоставлено служебное жилье и единовременная выплата в размере 1 млн рублей. "Работа круглосуточного стационара возобновится 18 декабря. Оказание круглосуточной медицинской помощи будет осуществляться вновь принятыми специалистами и врачами-совместителями", - сообщают в пресс-службе.

Сообщалось, что в специализированной инфекционной больнице Новочеркасска работали три врача стационарного отделения. Двое врачей возрастом старше 70 лет уволились по собственному желанию в ноябре 2019 года. По данным администрации, доктор-инфекционист - заведующий отделением - находится на больничном, он также написал заявление об увольнении.

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РоссияРостовская область
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