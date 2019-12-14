Совет ГД рассмотрит законопроект о звании "Город трудовой доблести" в приоритетном порядке

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Совет Госдумы на предстоящем заседании в понедельник, 16 декабря, в приоритетном порядке рассмотрит внесенный ранее президентом России Владимиром Путиным законопроект, которым предлагается установить в РФ почетное звание "Город трудовой доблести". Об этом в субботу сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Там отметили, что спикер Госдумы Вячеслав Володин направил законопроект в профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. "В понедельник, 16 декабря, законопроект будет рассмотрен Советом Госдумы в приоритетном порядке", - сказали в пресс-службе.

Согласно инициативе, текст которой был размещен в думской электронной базе в субботу, "звание "Город трудовой доблести" присваивается городу в России, "жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность". В городе, удостоенном такого звания, будет устанавливаться стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства, а также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

Уточняется, что основанием для присвоения звания может стать награждение предприятий государственными наградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941 - 1945 годах. Согласно проекту, ходатайство с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук, подтверждающим наличие указанных оснований, будет рассматриваться Российским организационным комитетом "Победа".

О подготовке данного законопроекта сообщил ранее на этой неделе первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, в последнее время поступило "очень много обращений, связанных с тем, что есть значимая часть городов, которые не участвовали непосредственно в боевых действиях, но которые обеспечивали победу подвигом тружеников тыла с точки зрения обеспечения фронта всем необходимым, всем, что связано с созданием условий для победы".