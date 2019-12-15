Переговоры между сторонами на климатическом саммите в Мадриде продлили до 15 декабря

МАДРИД, 15 декабря. /ТАСС/. Переговоры между делегациями на проходящей в Мадриде Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) продлены до 15 декабря. Сообщение об этом появилось в воскресенье на странице конференции в Twitter.

Следующее заседание состоится в 15:30 (17:30 мск) в воскресенье. "Я прошу [задействовать] все ваши силы, чтобы получить амбициозное соглашение. Я рассчитываю на вас в достижении консенсуса", - обратилась к участникам саммита председатель COP-25, министр охраны окружающей среды Чили Каролина Шмидт.

Саммит начался 2 декабря и должен был завершиться 13 декабря. Переговоры между делегациями были продлены, поскольку стороны не могли согласовать итоговый документ.

Так, как передавало агентство EFE, у участников COP-25 не получалось договориться в том числе по шестой статье Парижского соглашения по климату, которая регулирует рынок выбросов углерода в атмосферу. Это один из основных инструментов правительств по сокращению выбросов углекислого газа, которые являются причиной изменения климата.

Изначально предполагалось, что COP-25 состоится в Бразилии, однако власти страны отказались от проведения конференции, объяснив это сменой правительства и финансовыми затруднениями. Принять форум вызвалось Чили, но и там провести его не удалось. В конце октября президент страны Себастьян Пиньера объявил об отмене саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и конференции по климату из-за массовых протестов против повышения стоимости проезда в метро.

В результате было решено перенести конференцию в Мадрид. При этом саммит проходил под председательством Чили.

Парижское соглашение

Ключевой целью нынешнего саммита стало рассмотрение нерешенных вопросов для полного осуществления Парижского соглашения. Кроме того, саммит призван мотивировать страны взять на себя более серьезные обязательства в области климата.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.

В ноябре этого года США начали официальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату, который завершится через год.