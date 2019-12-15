Трамп раскритиковал Fox News за интервью с экс-главой ФБР и конгрессменом Шиффом

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подверг в субботу критике телекомпанию Fox News. Причиной этому стали запланированные ей интервью с Джеймсом Коми, уволенным с поста директора ФБР в мае 2017 года нынешним американским лидером, а также с одним из организаторов расследования дела об импичменте, главой спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адамом Шиффом.

"Трудно поверить, что Fox News будет брать интервью у отвратительных и полностью дискредитировавших [себя] бывшего главы ФБР Джеймса Коми и нечистого на руку политика - изворотливого Адама Шиффа. Fox изо всех сил пытается быть политически корректной, и все же они остались полностью отстранены от [трансляции] провальных [телевизионных] дебатов [претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от] демократов", - написал американский лидер в Twitter.

"Не знаете, почему Fox News больше хочет быть, как они (телекомпании MSNBC и CNN - прим. ТАСС)? Они все умрут вместе, тогда как другие СМИ придут на их место. Дела идут хорошо только у протрамповских шоу Fox. Остальное - ничто", - продолжил президент США.

Коми и Шифф должны появиться в эфире Fox News в воскресенье утром.

Широко известно, что из числа ведущих американских СМИ именно Fox News симпатизирует Трампу и пользуется расположением в Белом доме. Так, президент США регулярно смотрит именно этот телеканал, поддерживает приятельские отношения с некоторыми его ведущими и чаще всего дает интервью его журналистам. Однако за последнее время Трамп несколько раз негативно отзывался о телекомпании. Так, в прошлые выходные Fox News подверглась критике со стороны президента за интервью с несколькими законодателями-демократами.

Трамп ранее неоднократно обвинял либеральные СМИ США в том, что они предвзято относятся к нему самому и к решениям его администрации. Президент утверждал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, а также ряд печатных изданий, включая The New York Times, публикуют заведомо ложную информацию. Работающих в них журналистов глава Белого дома называл "врагами народа". В конце января прошлого года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп подчеркнул, что, только став политиком, он осознал, "насколько ужасной, жестокой, злой и лживой может быть пресса".