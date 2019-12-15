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Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев

Ему было 90 лет
Михаил Ненашев Валентин Черединцев/ТАСС
Описание
Михаил Ненашев
© Валентин Черединцев/ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Бывший министр печати СССР и экс-главный редактор газеты "Советская Россия" Михаил Ненашев умер в возрасте 90 лет. Некролог опубликован в воскресенье в "Российской газете".

"Умер Михаил Федорович Ненашев, журналист, публицист, государственный деятель, педагог, профессор, доктор исторических наук - человек, в судьбе которого переплелись две эпохи. В каждой из них он достиг впечатляющих высот - и в том, что называют карьерными достижениями и профессиональной реализацией, и в том, что именуют чистотой устремлений и помыслов и сохранением человеческого достоинства", - говорится в сообщении.

Как сказал журналистам почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, Ненашев умер в ночь на 15 декабря после продолжительной болезни.

Ненашев родился 10 ноября 1929 года в Уральской области (ныне Челябинская), окончил Магнитогорский педагогический институт. В 1978-1986 годах возглавлял газету "Советская Россия". В 1986-1989 годах председатель Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, в 1989-1990 годах - Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию, в 1990-1991 годах руководил Государственным комитетом СССР по печати. В 1991 году был министром информации и печати СССР. С 2006 года - завкафедрой Московского государственного университета печати (ныне - кафедра журналистики Института издательского дела и журналистики Московского политехнического университета). Награжден пятью орденами, отмечен Почетной грамотой президента РФ, заслуженный работник культуры.

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Россия
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