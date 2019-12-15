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Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

В список, в частности, вошли планшет iPad, электронные наручные часы Apple Watch и беспроводные наушники AirPods
Описание
© AP Photo/Tony Avelar

ТАСС, 15 декабря. Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.

В список издания вошли сразу несколько продуктов американской компании Apple. Ими оказались планшет iPad, электронные наручные часы Apple Watch, а также беспроводные наушники AirPods.

По мнению журнала, звания лучших гаджетов 2010-х годов также заслужили квадракоптер для ведения съемок с воздуха PJI Phantom, виртуальный голосовой помощник Amazon Echo, игровая приставка Nintendo Switch и адаптивный контроллер для игровой консоли Xbox One, разработанный компанией Microsoft.

Издание также отметило одноплатный микрокомпьютер Raspberyy Pi, установленный на многих ПК, и цифровой медиаплеер Google Chromecast, предназначенный для воспроизведения видео и музыки с помощью сети Wi-Fi. Кроме того, авторы включили в рейтинг электромобиль Tesla Model 3.

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