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Затонувшую подлодку в Севастополе отправят на утилизацию 16 декабря

Врио губернатора региона Михаил Развожаев сообщил, что плавдок также поднимут и утилизируют

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Подлодку, которая затонула в Севастополе в ночь на воскресенье, отбуксировали к причальной стенке, в понедельник ее отправят на утилизацию, сообщил журналистам врио губернатора Михаил Развожаев.

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"Корпус лодки уже пришвартован к причальной стенке - завтра его отправят на утилизацию. Судно давно не служит флоту, сейчас ускоренными темпами проведут мероприятия по утилизации. Плавдок также будет поднят и утилизирован", - сказал врио губернатора.

В ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя затонул плавучий док, в котором находилась старая подлодка Б-380. Лодка всплыла и находится на плаву. Плавдок и корпус подлодки выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад. Развожаев уточнил, что опасности для людей и экологии инцидент не представляет.

"В настоящее время все необходимые работы произведены. С утра мы были на связи с командованием флота - военные сделали все слаженно. Работы по ограждению разлива нефтепродуктов оперативно завершены", - добавил глава города.

Теги
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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