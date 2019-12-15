Останки генерала Гюдена планируют перезахоронить в Париже весной 2020 года

ТАСС, 15 декабря. Останки соратника Наполеона, генерала Шарля Этьена Гюдена, обнаруженные на территории Королевского бастиона в Смоленске во время археологической экспедиции, планируется перезахоронить в Доме инвалидов в Париже весной 2020 года. Как сообщил ТАСС в воскресенье президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский, на церемонию перезахоронения французская сторона пригласила президента РФ Владимира Путина.

"Он (Гюден - прим. ТАСС) будет похоронен рядом с Наполеоном. Весной. Я буду помогать с документами для транспортировки останков [генерала Гюдена]", - сказал Малиновский. По его словам, процедуру переноса останков ближайшего друга Наполеона инициировал президент Франции Эмманюэль Макрон. Как отметил Малиновский, французский лидер пригласил на торжественную церемонию перезахоронения в Доме инвалидов Путина. "Они (французы - прим. ТАСС) ждут даты [визита]" от российской стороны, пояснил Малиновский.

Вместе с тем, парижский журнал Le Point отмечает, что идея с возвращением останков соратника Наполеона получила развитие после встречи Макрона и Путина на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Останки, принадлежащие генералу Гюдену, погибшему в августе 1812 года, были обнаружены участниками российско-французской археологической экспедиции летом 2019 года. Установить точную принадлежность останков удалось при помощи двух независимых ДНК-экспертиз, проведенных специалистами из России и Франции.

Сезар Шарль Этьен Гюден де ла Саблонньер родился 13 февраля 1768 года, учился в Бриеннской военной школе (Франция) вместе с Наполеоном Бонапартом. Во время русской кампании 1812 года участвовал в Смоленском сражении, во время боя при Валутиной горе ему оторвало обе ноги. Гюдена эвакуировали в Смоленск, где он вскоре умер, место захоронения считалось утраченным.

Археологическая экспедиция проходила в Смоленске в 2019 году под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции. Организаторами экспедиции выступили Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и Российское военно-историческое общество.