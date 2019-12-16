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Лайнер Costa NeoRomantica закрыл круизный сезон во Владивостоке

Как сообщил врио вице-губернатора Приморья, 2019 год оказался для края рекордным в сфере круизного туризма

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Круизный сезон во Владивостоке завершился в этом году в понедельник заходом в порт лайнера Costa NeoRomantica, сообщает пресс-служба администрации Приморья.

"Круизный сезон 2019 года в Приморье завершился заходом лайнера Costa NeoRomantica итальянского оператора Costa Cruises. Судно пришвартовалось в порту Владивостока в понедельник, 16 декабря. Пассажиров и экипаж лайнера приветствовали церемониальный отряд барабанщиц и творческие коллективы, которые исполнили традиционные национальные песни и танцы", - говорится в сообщении.

Судно уже трижды заходило в текущем году в Приморский край. В этот раз Costa NeoRomantica доставила во Владивосток около 1,2 тыс. пассажиров из Южной Кореи. На судне прибыла и делегация корейского города Пхохан, побратима Владивостока, во главе с мэром Ли Канг Доком. По словам врио вице-губернатора Приморья Константина Шестакова, 2019 год оказался для края рекордным в сфере круизного туризма.

"Если в 2018 году у нас было шесть судозаходов, то в 2019 году их количество выросло почти в 3 раза. По объему туристов, прибывших на круизных судах, разница также колоссальная - 28 тыс. человек против 13 тыс. в прошлом году. Во Владивосток стали заходить суда совершенно другого класса, более вместительные. Количество пассажиров круизных судов - пока всего 5% от общего объема турпотока, и это говорит о том, что нам есть куда расти", - приводит слова Шестакова пресс-служба.

Четвертый год подряд туристский поток из Республики Корея в Приморье растет. Если в 2016 году край посетили около 50 тыс. гостей, то в 2017 году эта цифра увеличилась вдвое до 100 тыс. человек, а в 2019 году в Приморье побывали уже более полумиллиона южнокорейских туристов. Всего с января по сентябрь 2019 года количество иностранцев, посетивших регион, выросло на 23% и составило 632 тысячи человек.

Теги
РоссияПриморский край
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