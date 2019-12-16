Выплаты по программе "Земский доктор" в Якутии вырастут в два раза с 2020 года

ЯКУТСК, 16 декабря. /ТАСС/. Выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", по которым медики едут работать в сельские населенные пункты и арктические районы в Якутии, увеличатся с 2020 года в два раза, сообщила ТАСС министр здравоохранения региона Елена Борисова.

По итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, состоявшегося 5 сентября 2019 года, президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ в срок до 1 декабря 2019 года повысить до 200% коэффициент компенсационных выплат участникам программ "Земский доктор" и "Земский учитель" в регионах Дальнего Востока.

"В 2020 году ожидается увеличение размера выплаты до 2 млн рублей для врачей, до 1 млн рублей - для фельдшеров, прибывших или переехавших в сельские населенные пункты, поселки городского типа республики, в том числе в Арктику. На эти цели планируется выделить 275 млн рублей, из них 92% - из федерального бюджета", - сказала Борисова.

При этом для медиков, выезжающих на работу в малые города с населением до 50 тыс. человек, размер выплаты останется на прежнем уровне - 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров, уточнила министр.

По мнению депутата Госдумы от Якутии Федота Тумусова, привлечение специалистов в сложные условия Арктики требует новых механизмов. "Необходимо принять комплекс мер социальной поддержки, в том числе возможность льготной ипотеки. Повышение компенсационных выплат улучшит ситуацию с нехваткой медиков, но окончательно и бесповоротно ее не решит", - пояснил ТАСС депутат.

Всего за период реализации программ в Якутии на работу привлечено 786 врачей, по программе "Земский фельдшер" - 69 фельдшеров. Из общего количества участников программы в сельскую местность направлено 656 медицинских работников, в поселки городского типа - 131, малые города (которые включены в программу с 2018 года) - 45, из них в Арктическую зону - 151.