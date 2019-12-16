Глава Якутии поручил разработать комплексную программу привлечения кадров в регион

ТАСС, 16 декабря. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев поручил Министерству по развитию Арктики и делам народов Севера республики (МинАрктики) разработать комплексную программу привлечения кадров в различные отрасли хозяйства, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Еще одной серьезной проблемой, которую нельзя обходить или замалчивать, является нехватка кадров не только в школах и учреждениях здравоохранения, но и в системе управления арктических районов. В этой связи МинАрктики совместно с социальным блоком правительства поручено разработать действенную систему стимулов привлечения кадров, включая такие проекты как "Учитель Арктики" и "Молодой оленевод", - приводит пресс-служба слова Николаева из его обращения к Государственному собранию (Ил Тумэн).

Также, для сохранения традиционных отраслей, по его словам, нужны решения по организации вывоза и сбыта промысловой продукции. В пример он привел первый в Арктике современный торгово-логистический центр в Саскылахе. Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства, в следующем году начнется строительство еще 12 таких центров. С учетом условий арктической доставки, введение в эксплуатацию первых из них запланировано на 2021 год.

Северное домашнее оленеводство - единственная отрасль сельского хозяйства Якутии, где работают практически только коренные малочисленные народы Севера. Оленеводство остается не только отраслью хозяйства, но и образом жизни оленеводов. На 2019 год во всех категориях хозяйств Якутии численность поголовья оленей составляет более 162 тыс. голов. В отрасли с начала года работает более 100 оленеводческих хозяйств, где работают более 1300 человек.